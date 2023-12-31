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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1640 جنيها زيادة في عيار 21.. رحلة صعود تاريخية للذهب خلال 2023

صدى البلد

حقق الذهب في مصر خلال عام 2023 مستويات تاريخية  حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 منذ أن افتتح العام عند المستوى 1690 جنيه للجرام وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 3330 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 97% ليربح 1640 جنيه قبل أن تهدأ الأسعار قليلا عند 3175 جنيها للجرام.

ورصد التحليل الفني لجولد بيليون العديد من الأسباب وراء هذا الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب كان أهمها ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال أول 9 أشهر من العام بمقدار 46.4 طن ذهب، بنسبة ارتفاع 20.5% مقارنة مع مجمل مشتريات الذهب لعام 2022 عند 38.5 طن ذهب. 


وفي يلي كشف حساب الذهب خلال عام 2023 مقسمة لأرباع سنوية:


الربع الأول


افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الأول من العام عند المستوى 1690 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 530 جنيه بنسبة ارتفاع 31.4% ويغلق تداولات الربع الأول عند المستوى 2220 جنيه للجرام.
 

مشتريات المصريين للذهب من سبائك وجنيهات ومشغولات سجلت 16.2 طن من الذهب خلال الربع الأول من 2023، مقسمة بين 8.2 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية. 


وارتفعت مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال الربع الأول من 2023 بنسبة ارتفاع 11% مقارنة مع مشتريات الذهب في الربع الرابع من عام 2022، بينما ارتفعت بنسبة 32.8% مقارنة مع الربع الأول من عام 2022. 


أهم العوامل وراء ارتفاع الذهب خلال الربع الأول من 2023: 
- قرار تعويم سعر صرف الجنيه في يناير 2023 حيث انخفض  من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها للدولار بتراجع 30% قبل أن يستقر عند 30.95 جنيه للدولار حتى وقتنا هذا.
- ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي بنسبة 8% تقريبا.
- مخاوف وتوقعات بحدوث تعويم آخر في سعر الصرف بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي.

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الربع الثاني من 2023 


افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الثاني من العام عند المستوى 2210 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 85 جنيه بنسبة ارتفاع 3.8% ويغلق تداولات الربع الثاني عند المستوى 2295 جنيه للجرام.
 

مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 17.3 طن من الذهب خلال الربع الثاني، مقسمة بين 10.4 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و6.9 طن لمشتريات المشغولات الذهبية.


ارتفعت مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة ارتفاع 6.8% مقارنة مع مشتريات الذهب في الربع الأول من عام 2023، بينما ارتفعت بنسبة 60.2% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022.


أهم العوامل وراء ارتفاع الذهب خلال الربع الثاني:
- استحقاق شهادات الـ 18% وضخ سيولة نقدية تصل إلى 700 مليار جنيه انتقل جزء كبير منها إلى أسواق الذهب.
- ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لتتسع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.


الربع الثالث من 2023 


افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الثالث من العام عند المستوى 2295 جنيه للجرام ليسجل انخفاض خلال الربع بمقدار 130 جنيه بنسبة انخفاض 5.7% ويغلق تداولات الربع الثالث عند المستوى 2165 جنيه للجرام.


مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 12.9 طن من الذهب خلال الربع الثالث، مقسمة بين 6.3 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و6.6 طن لمشتريات المشغولات الذهبية.


انخفضت مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة انخفاض 25.4% مقارنة مع مشتريات الذهب في الربع الثاني من عام 2023، بينما انخفضت بنسبة 16.8% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.


أهم العوامل وراء انخفاض الذهب خلال الربع الثالث من 2023: 
- تراجع السيولة النقدية لدى المواطنين.
- انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي بنسبة 3.7%.
- استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
- مبادرة "زيرو جمارك" التي سمحت بدخول كميات من الذهب لزيادة المعروض لتحقق نوع من الاستقرار في الأسعار.


الربع الرابع من 2023


افتتح سعر الذهب عيار 21 تداولات الربع الرابع من العام عند المستوى 2165 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع منذ بداية الربع وحتى أعلى مستوى تاريخي سجله في ديسمبر عند 3330 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 53.8% بمقدار زيادة 1165 جنيه.


أهم العوامل وراء ارتفاع الذهب خلال الربع الأخير من 2023: 


- ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لمستويات قياسية.
- الحرب على غزة وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
- ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي وتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة.
- ترقب الأسواق لحدوث تعويم جديد في سعر صرف الجنيه.

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