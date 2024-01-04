عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب اليوم في مصر، تراجعا جديدا بعد تراجع أمس ، ليفقد سعر الجنيه الذهب مئات الجنيهات خلال يومين من أعلى سعر سجله.

وتراجع سعر الجنيه الذهب والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها ، ليبدأ اليوم من 25,080  جنيها.

مصطفى بكري: مصر حذرت وأنذرت إسرائيل.. تطور مثير في أسعار الذهب .. تحذير عاجل من الأرصاد| أخبار التوك شو

جرام الذهب يسجل 2713 جنيها.. اعرف أسعار عيار 21 الآن

ارتفاع أسعار الذهب عالميا اليوم الاربعاء

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

أسعار الذهب 

وشهد  سعر الذهب قفزة قوية وصلت به إلى أعلى قمة يوم 27 ديسمبر الماضي، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، لتصل إلى نحو 2,080 دولارا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

سعر الذهب في مصر

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ فهو الذي يقبل عليه الآلاف للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، هبوطا ليبدأ من نحو 25,080 جنيها للبيع بعد 25,840 جنيها للبيع بفارق نحو 800 جنيه.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

تراجع سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18  ليبدأ اليوم من 2,687  جنيهات للبيع بعد 2,786  جنيها للشراء ، فيما يظل متراجعا من أعلى سعر وهو 2,829 جنيها، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

وعن سعر هذا العيار المذكور فهو بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر 

يقدم موقع صدى البلد فيما يلي تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 3,617 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3,165  جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2,713  جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الخميس عيار 14 للشراء: 2,110 جنيهًات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 للبيع: 25,080  جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويرغب المقبلون على الشراء بمعرفة سعر مصنعية الذهب ، وخاصة سعر مصنعية الذهب على الجرام عيار 21، يكون  بنسبة كبيرة بدءا من 80 وحتى 150 جنيها ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام او يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية

الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب سعر الذهب الان الذهب عيار 18 اليوم سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

اعملوا فيديو وافضحوه | طلب عاجل من بسمة وهبة على الهواء

لإصابة مدافع المنتخب.. استدعاء لاعب الأهلي لمعسكر أمم أفريقيا

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

قرار عاجل من التعليم.. مرض خطير ينتشر بالمدارس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا اليوم الاربعاء

أسعار الذهب والدولار اليوم الأربعاء.. شاهد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

أخبار التوك شو|أسعار الذهب والدولار اليوم.. آخر مستجدات الطقس.. وبشرى للقطاع الخاص

ترشيحاتنا

لاند روفر ديفندر بخصم يصل إلى 70% في مصر

مفاجأة فى اللحوم الحية.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس بالأسواق والمنافذ

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

ماذا يقول المسلمون في كل عام جديد.. أذكار وأدعية احرص عليها

للمرة الثانية .. قرار جديد من خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي

انسَ سامسونج.. موبايل جديد من Honor بأقوى بطارية وشحن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

رفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها بالأبيض| شاهد

تصميم غريب.. نانسي عجرم تثير الجدل في حفلها الأخير| شاهد

أبيض في أسود.. روجينا بفستان لافت يكشف رشاقتها

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار تحبس الأنفاس ..شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ