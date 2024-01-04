800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

سجل سعر الذهب اليوم في مصر، تراجعا جديدا بعد تراجع أمس ، ليفقد سعر الجنيه الذهب مئات الجنيهات خلال يومين من أعلى سعر سجله.

وتراجع سعر الجنيه الذهب والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها ، ليبدأ اليوم من 25,080 جنيها.

أسعار الذهب

وشهد سعر الذهب قفزة قوية وصلت به إلى أعلى قمة يوم 27 ديسمبر الماضي، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، لتصل إلى نحو 2,080 دولارا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

سعر الذهب في مصر

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ فهو الذي يقبل عليه الآلاف للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، هبوطا ليبدأ من نحو 25,080 جنيها للبيع بعد 25,840 جنيها للبيع بفارق نحو 800 جنيه.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم

تراجع سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ اليوم من 2,687 جنيهات للبيع بعد 2,786 جنيها للشراء ، فيما يظل متراجعا من أعلى سعر وهو 2,829 جنيها، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

وعن سعر هذا العيار المذكور فهو بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر

يقدم موقع صدى البلد فيما يلي تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 3,617 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3,165 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2,713 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 للشراء: 2,110 جنيهًات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 للبيع: 25,080 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويرغب المقبلون على الشراء بمعرفة سعر مصنعية الذهب ، وخاصة سعر مصنعية الذهب على الجرام عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءا من 80 وحتى 150 جنيها ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام او يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية