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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

 أسعار الذهب ، شهدت تراجعًا ملحوظًا على المستويين العالمي والمحلي، بعد موجة قوية من الارتفاعات، واليوم الأربعاء 3-1-2024، أسعار الذهب شهدت استقراراً نسبياً محلياً وعالمياً.

وأمس الثلاثاء، تراجعت أسعار الذهب، وهبط سعر الجنيه الذهب من 25.840 جنيهًا صباح أمس إلى 25.520 جنيهًا بختام تعاملات أمس بتراجع بلغ  320 جنيهًا.

 وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم بمستهل التعاملات 3,190 جنيهًا مقارنة بـ 3230 مستهل تعاملات أمس بتراجع بلغ 40 جنيهًا للجرام الواحد.

تراجعت أسعار الذهب عالميًا، بالأمس إلى 2066 دولارًا للأوقية.

 

وأوضح أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سلعة الذهب مرتبطة بالعرض والطلب، وأن أسعار الذهب تتحرك بالإقبال عليه.

وأضاف أمير رزق، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك 3 أشياء تتحكم في أسعار الذهب، هي: الشاشة العالمية، والدولار في السوق الموازية والعرض والطلب.

واختتم أسعار الذهب  2023، على ارتفاع تجاوز الـ 1600 جنيه، وهناك العديد من الأسباب وراء هذا الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب كان أهمها ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال أول 9 أشهر من العام بمقدار 46.4 طن، بنسبة ارتفاع 20.5% مقارنة بمجمل مشتريات الذهب لعام 2022 عند 38.5 طن ذهب. 

 سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميًا، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3-1-2024، 2066 دولارا.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار. 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجّل بيع 2,709 شراء 2,734 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى بيع 3,160 شراء 3,190 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجّل بيع 3,611 شراء 3,646 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجّل بيع 25,280 شراء 25,520

أسعار الذهب اليوم  

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,611 شراء 3,646
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,310 شراء 3,342
أسعار الذهب عيار 21بيع 3,160 شراء 3,190
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,709 شراء 2,734
أسعار الذهب عيار 14بيع 2,107 شراء 2,127
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,806 شراء 1,823
الاونصةبيع 112,315 شراء 113,382
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 25,280 شراء 25,520
الكيلوبيع 3,611,429 شراء 3,645,714
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