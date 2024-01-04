مصطفى بكري: مصر حذرت وأنذرت إسرائيل.. تطور مثير في أسعار الذهب .. تحذير عاجل من الأرصاد| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.



مصطفى بكري: الرئيس السيسي حاور العالم لحل القضية الفلسطينية

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس السيسي لم يتهاون بل حاور العالم لحل القضية الفلسطينية.

وأضاف بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن بعض المتآمرين على مصر في خندق واحد مع الإسرائيليين، وهناك ادعاءات تقول بأن مصر قررت إقامة خيام للفلسطينيين ومدهم بالطعام والشراب؛ بهدف تشويه الموقف السياسي المصري.



بسبب تصريح مستفز من وزير إسرائيلي سابق| انفعال خالد أبو بكر على الهواء

رفض الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، بأن حوالي مليون ونصف المليون من سكان غزة سيغادرون القطاع إلى سيناء المصرية.

كرم جبر : بعض المنصات العالمية تشجع على المثلـية والتطرف والإلحاد

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن بعض المنصات العالمية تشجع على المثلـية والتطرف والإلحاد.

مركز القاهرة للدراسات: العالم تغير اقتصاديا بعد أزمة كورونا

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه منذ إنتشار فيروس كورونا عام 2022 بدأ العالم كله يتغير إقتصاديا بشكل أن سلاسل الإمدادات أو المواد الخام التي كانت تتحرك من أجل عمل المصانع تقل بشكل كبير جدا.





بيومي فؤاد هيفكرنا بزكي رستم.. يحيى الموجي يكشف كواليس فيلم الإسكندراني

قال الموسيقار يحيي الموجي إن المخرج خالد يوسف يكمل مسيرة يوسف شاهين.

وأضاف، في حلقته نع برنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب: عملت الموسيقى التصويرية لفيلم الإسكندراني، بطولة أحمد العوضي، والحقيقة هتشوفوا فيلم حلو، وبيومي فؤاد هيفكرنا بالراحل زكي رستم.



شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء: الرئيس مهتم بتطوير وتنمية وتعمير أرض الفيروز

ثمن الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء جهود الدولة في تنمية أرض الفيروز "سيناء".

وقال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك تنمية شاملة حدثت على أرض سيناء في مختلف المجالات".



مصطفى بكري: مصر حذرت وأنذرت إسرائيل من المساس بالحدود.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكرى، أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ليبرمان، يطالب بقبول مصر تهجير أهالي غزة.

وأضاف بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا:" هما القادة في إسرائيل بيختبروا مصر وبيقول أنهم جايين للمصريين فى أرضهم".



توقعات قوية | تطور مثير في أسعار الذهب وعيار 21 بمصر

كشف سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب في السوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك توقعات قوية بأن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4 آلاف جنيه.



للمرة الأولى.. رنا رئيس تكشف عن سبب فسخ خطوبتها

كشفت الفنانة رنا رئيس عن أن والدتها كانت ترفض دخولها الفن بسبب تواجدها في الوسط الفني منذ فترة كبيرة باعتبارها "ميكب أرتيست" وكانت لا ترغب في دخولها الوسط الفني في سن صغير دون أن تحدد أهدافها المختلفة.

تحسن كبير.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر أمس وأول أمس شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وكانت أمطار متفاوتة الشدة في أغلب محافظات الجمهورية، وخاصة في المحافظات الشمالية، ولكن اليوم كميات الأمطار قلت، وحدث تحسن في الأحوال الجوية، وزيادة في سطوع أشعة الشمس عن أمس وأول أمس ومتوقع تستمر تلك الأشعة على مدار الأسبوع.

حسام موافى للمشاهدين : كلنا ندعى بنهاية إسرائيل ولا ننسى غزوة بدر

دعا الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على إسرائيل بسبب الجرائم التى ترتكبها فى حق قطاع غزة قائلا “كلنا ندعي بنهاية إسرائيل ولا ننسى غزوة بدر عندما انتصر المسلمين وهم قلة على الكفار الأكثر عددا”.



الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

تتصدر أسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة مؤشرات البحث، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار في الأسعار، حيث وصل سعر الذهب اليوم الجمعة لـ جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا 3095 جنيها، وقد سجل أمس الخميس سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3285 جنيها بانخفاض يقترب من الـ 200 جنيه.