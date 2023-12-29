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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للمرة الأولى.. رنا رئيس تكشف عن سبب فسخ خطوبتها

رنا رئيس
رنا رئيس

كشفت الفنانة رنا رئيس عن أن والدتها كانت ترفض دخولها الفن بسبب تواجدها في الوسط الفني منذ فترة كبيرة باعتبارها "ميكب أرتيست" وكانت لا ترغب في دخولها الوسط الفني في سن صغير دون أن تحدد أهدافها المختلفة. 

رنا رئيس تكشف عن سبب انفصالها 

وأضافت "رئيس"، خلال لقاء خاص عبر قناة "العربية"، أن فسخ خطوبتها سبب لها جرح بالتأكيد وهذا أمر طبيعي لأنها إنسانة طبيعية، وأي إنسان يعيش التجربة بكل حالاتها، وحينما حدثت الخطوبة كانت سعيدة جدا، وحينما حدث الانفصال حزنت أيضا، وهي مشاعر في النهاية تكون حقيقية، "ربنا يكتبله الخير ويكتبلي الخير في اللي جاي". 

وعن سبب الانفصال وفسخ خطوبتها عقبت رنا رئيس قائلة إن سبب الانفصال هو خلاف لم يكن ظاهر من البداية وإنما ظهر بقوة بعد الخطوبة، موضحة أن الاختلاف كان في الشخصيات بين كلاهما وظهر بشكل واضح بعد الخطوبة ولذلك قرروا الانفصال. 

واستكملت أنها خضعت لعملية تجميل في أنفسها لأسباب شخصية جدا بالنسبة لها وليس لأي أمور أخرى، مستطردة أنها ترغب في التمثيل مع الفنان الكبير كريم عبد العزيز. 

رنا رئيس الوسط الفنى قناة العربية فسخ خطوبتها سبب الانفصال الخطوبة

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