كرم جبر : بعض المنصات العالمية تشجع على المثلـية والتطرف والإلحاد

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن بعض المنصات العالمية تشجع على المثلـية والتطرف والإلحاد.

وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC": “الذى شغلنا بالدرجة الأولي تلك الفترة التحديات التي تواجه الإعلام فى العام القادم وهي تحديات كبيرة مرتبطة بالثورة الصناعية والذكاء الإصطناعي”.

وتابع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الثورة التكنولوجية خلقت سوق كبير جدا فى العالم وفي مصر، وعلي سبيل المثال حجم السوق الخاص بالألعاب الإلكترونية فى مصر يقدر بحوالي مليار دولار سنويا.