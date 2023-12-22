كرم جبر: تعظيم الهوية الوطنية أبرز إنجازات الدولة المصرية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن العشوائيات كانت مجالًا للسخرية والهجوم على مصر من بعض الدول.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، لأنه يمكن القول أن جميع الحكومات السابقة عجزت عن الاقتراب من هذا الملف إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعامل معه بكل حزم وقوة.

وتابع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المصالحة بين أفراد المجتمع والقضاء على العشوائيات وتعظيم الهوية الوطنية أبرز إنجازات الدولة المصرية.