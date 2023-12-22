كرم جبر : غزة جذبت الأوضاع المأساوية من السودان وأوكرانيا

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لو تم وضع عنوان لعام 2023، فإنه كان عاما للكوارث وحزين على بعض المجتمعات العربية.

وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، أن الأوضاع في السودان مأساوية، موضحا أن غزة جذبت الأوضاع من كل من السودان وأوكرانيا.

وتابع الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،أن السودان في الـ24 ساعة الأخيرة بدأ يعود لبؤرة الأحداث من جديد بعد دخول قوات الدعم السريع لود مدني، لافتا إلى أن السودان من ثورة ديسمبر 2018 وتموج بصراعات ومليونيات، حيث بعض المليونيات التحريضية تكون أقصر طريق للفوضى وحرق الدول.