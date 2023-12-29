حسام موافى للمشاهدين : كلنا ندعى بنهاية إسرائيل ولا ننسى غزوة بدر

دعا الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على إسرائيل بسبب الجرائم التى ترتكبها فى حق قطاع غزة قائلا “كلنا ندعي بنهاية إسرائيل ولا ننسى غزوة بدر عندما انتصر المسلمين وهم قلة على الكفار الأكثر عددا”.

وأضاف موافي خلال تقديمه لبرنامج “ربي زدني علمًا”، عبر قناة “صدى البلد”، إن ما نراه الآن في فلسطين وقصف الأطفال الأبرياء أمر لا يصدقه عقل.

حقوق الإنسان

وتساءل الدكتور حسام موافي قائلا:" أين المتشددين ومسئولي حقوق الإنسان من أحداث غزة ؟

وأعلنت كتائب القسام استيلاءها على طائرة تجسس إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية شمالي قطاع غزة.

وأشارت الكتائب إلى أن الطائرة من نوع (Skylark-2 كانت في مهمة استخباراتية شمال تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

