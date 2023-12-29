مصطفى بكري: الرئيس السيسي حاور العالم لحل القضية الفلسطينية

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس السيسي لم يتهاون بل حاور العالم لحل القضية الفلسطينية.

وأضاف بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن بعض المتآمرين على مصر في خندق واحد مع الإسرائيليين، وهناك ادعاءات تقول بأن مصر قررت إقامة خيام للفلسطينيين ومدهم بالطعام والشراب؛ بهدف تشويه الموقف السياسي المصري.

القيادة السياسية

وأكد بكرى أن كل مصري مع القيادة السياسية، والرئيس السيسي محمل بمسئولية وطنية؛ باعتبار أن قضية فلسطين هي قضية مصر أيضا.

وتابع بكري: ما تقوم به المقاومة تاج على رؤوس كل من هو شريف في الوطن العربي، والجزائر فقدت نحو مليون ونصف المليون من الشهداء وفي النهاية خرج المستعمر الفرنسي.