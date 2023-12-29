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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحسن كبير.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر أمس وأول أمس شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وكانت أمطار متفاوتة الشدة في أغلب محافظات الجمهورية، وخاصة في المحافظات الشمالية، ولكن اليوم كميات الأمطار قلت، وحدث تحسن في الأحوال الجوية، وزيادة في سطوع أشعة الشمس عن أمس وأول أمس ومتوقع تستمر تلك الأشعة على مدار الأسبوع.

تفاصيل حول حالة الطقس من الأرصاد الجوية 

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مصر ستشهد تحسن في الأحوال الجوية بشكل كبير، واستقرار في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة في فترة النهار ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية، وستكون الأجواء مشمسة ودافئة في أغلب المحافظات، وفترات الليل ستشهد برودة بشكل كبير. 

ونوهت أن فترات الليل وخاصة ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر أجواء من باردة لشديدة البرودة في أغلب محافظات الجمهورية، والشبورة المائية ستكون مؤثرة بشكل كبير في فترات الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر، وستظهر بقوة وكثافتها ستزيد على بعض الطرق وهو ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، ويجب على المسافرين على الطرق القيادة بهدوء واتباع تعليمات القيادة. 

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد المحافظات الشمالية حالة الطقس محمد موسى برنامج خط أحمر

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