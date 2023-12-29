عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه سيشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، وفرص وكميات الأمطار ومناطق سقوط الأمطار من المقرر أن تقل عن أمس وأول أمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الجمعة، أنه بعد التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد أمس وأوله في معظم المحافظات والتي كانت مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة وكانت أجواء شتوية في معظم المحافظات، فمن المتوقع أن المنخفض الجوي الذي كان يؤثر علينا أمس وأوله يغادر الأراضي المصرية بشكل كبير ويكون مؤثرا على بلاد الشام ويحل بدلا منه امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،  إلى أن الأمطار ستكون موجودة  في بعض الأماكن ولن تكون غير مؤثرة عن أعمال الأنشطة اليومية، وستكون من خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر.

واكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية من المحافظات المطلة على البحر المتوسط وبعض الأماكن من سيناء وخليج السويس ومدن القناة، وهناك فرص ضعيفة جدا على مناطق من القاهرة الكبرى بنسب حدوث لا تتجاوز 30%. 

الأرصاد احوال الجو الاحوال الجوية التقلبات الجوية الدكتورة منار غانم المنخفض الجوي حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس سقوط الأمطار طبقات الجو العليا كميات الأمطار منار غانم مناطق سقوط الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

انتقال عمر كمال إلى الزمالك ..فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

موضوعات متعلقة

الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الساعات القادمة

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

بشرى سارة من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

نداء عاجل من حركة حماس للأمم المتحدة

ليفربول يكشف موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

خطيب المسجد الحرام: يجب على المسلم أن يأمر أهله بالحياء والحجاب والستر

تعليق صادم من ياسمين الخطيب على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القرنبيط المقرمش بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة.. فستان فيفي عبده يثير ضجة وخبيرة أبراج تكشف مفاجآت في توقعات 2024

بدون أدوية.. علاجات منزلية سريعة ورخيصة لـ الشفاه المتشققة

ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. شاهد

فيديو

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ