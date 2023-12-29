بشرى سارة من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه سيشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، وفرص وكميات الأمطار ومناطق سقوط الأمطار من المقرر أن تقل عن أمس وأول أمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الجمعة، أنه بعد التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد أمس وأوله في معظم المحافظات والتي كانت مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة وكانت أجواء شتوية في معظم المحافظات، فمن المتوقع أن المنخفض الجوي الذي كان يؤثر علينا أمس وأوله يغادر الأراضي المصرية بشكل كبير ويكون مؤثرا على بلاد الشام ويحل بدلا منه امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار ستكون موجودة في بعض الأماكن ولن تكون غير مؤثرة عن أعمال الأنشطة اليومية، وستكون من خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر.

واكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية من المحافظات المطلة على البحر المتوسط وبعض الأماكن من سيناء وخليج السويس ومدن القناة، وهناك فرص ضعيفة جدا على مناطق من القاهرة الكبرى بنسب حدوث لا تتجاوز 30%.