شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء: الرئيس مهتم بتطوير وتنمية وتعمير أرض الفيروز

ثمن الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء جهود الدولة في تنمية أرض الفيروز "سيناء".

وقال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك تنمية شاملة حدثت على أرض سيناء في مختلف المجالات".

وأضاف: "التنمية الشاملة في سيناء لم تحدث في السنوات الماضية إلا في الـ10 سنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي"، موضحا: "الرئيس السيسي مهتم بتطوير وتنمية وتعمير سيناء بأكملها".

وأشار الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، إلى أن: "سيناء شهدت طفرة عمرانية بكم هائل من مباني على أرض جنوب سيناء فضلا عن المدن الجديدة التي تم إنشائها، فضلا عن تطوير مدينة شرم الشيخ ونويبع، والموانئ".