رئيس مجاهدي سيناء: الدولة تقوم بجهد كبير لتنمية وتطوير أرض الفيروز.. فيديو

تحدث الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، عن جهود الدولة في تنمية سيناء على مختلف الأصعدة.

وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "التنمية في سيناء تسير على قدم وساق، ولمسنا التنمية منذ أن تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم منذ 10 سنوات".

وأضاف الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء،: "شهدنا عزلة شمال سيناء وضمها للأم مصر من خلال الأنفاق التي تم إنشائها"، موضحا: "هناك توجه لتنمية سيناء تنمية حقيقية".

وأشار الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء،: "المشروعات توالت على سيناء عام بعد عام ورأينا مشروعات كبيرة مثل الطرق والإسكان وميناء العريش"، مضيفا: "الدولة تقوم بجهد كبير لتنمية وتطوير سيناء".

