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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنشآت الفندقية بجنوب سيناء: الاشغالات في تزايد والمنتجعات تزينت لرأس السنة

فنادق شرم الشيخ خلال
فنادق شرم الشيخ خلال الكريسماس

استعدت فنادق ومنتجعات شرم الشيخ للاحتفال براس السنة الميلادية الاحد القادم بتركيب الزينات واشجار اعياد الميلاد ومجسمات بابا نويل وعربته المشهورة بالإضافة لتجهيز  الخيام العملاقة للحفلات وإعداد البرامج السياحية  الاكلات الشهيرة الخاصة براس السنة الميلادية .
من جانبه اكد  بيتر ناثان  رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء إن الحجوزات في متزايد رغم احداث الحرب في غزة  مشيرا ان  السياح الروس اصبحوا في المركز الاول يليهم السياح الإنجليز  والايطاليين والكازخستان  واوضح ناثان إن جميع الفنادق اعدت حفلات راس السنة الميلادية لسياحها للاحتفال داخل الفنادق والمنتجعات السياحية ببرامج سياحية متميزة .

وقال احمد مجدي مدير جمعية اصدقاء السائح بشرم الشيخ إن السياح حرصوا علي المشاركة  في احتفالات الكريسماس التي نظمتها الفنادق والمنتجعات السياحية فلكلور مختلف نال اعجاب السائحين حيث ارتدي العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية  ملابس بابا نويل علي الشواطئ وفي المطاعم ووزعوا الهدايا علي الاطفال والسياح .

واضاف ماجد توفيق مدير منتجع سياحي بشرم الشيخ إن معظم الفنادق  شهدت عروضا فنية  وتوزيع هدايا علي السائحين  حيث التقطوا السياح الصور التذكاريه مع بابا نويل واشجار الكريسماس والمجسمات العملاقة المضيئة داخل الفنادق والمنتجعات والمناطق السياحية .
وشهدت الفنادق والمنتجعات السياحية ارتفاع في  الاشغالات و الحجوزات  السياحية  خلال  موسم الكريسماس  في مدن شرم الشيخ و دهب وسانت كاترين  .

وتابع الخبير السياحي أن شرم الشيخ سوف تشهد انتعاشة سياحية في مرسم الكريسماس واعياد الميلاد نتيجة الطقس الدافئ لمدينة شرم الشيخ وتنوع المنتج السياحي والسمعة العالمية لمدينة شرم الشيخ .

شرم الشيخ خلال الكريسماس

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جنوب سيناء الكريسماس الفنادق بمدينة شرم الشيخ راس السنة

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