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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحدّى إعاقته بتزيين سيارات الأفراح.. قصة كفاح شاب سيناوي من ذوي الاحتياجات|شاهد

معتز عبد الجواد
معتز عبد الجواد

معتز عبد الجواد شاب عمره 26 سنة مصاب بتوقف في أعصاب اليد اليمني،  ورغم ذلك تحدى إعاقته وتعلم فنون تنسيق الورود وتزيين سيارات الأفراح والمناسبات  حتي أصبح الأفضل في مهنته.

 
التقي موقع "صدى البلد" الإخباري الشاب معتز الذي يعمل في تنسيق الورود وتزيين السيارات بطور سيناء. 


يقول معتز عبد الجواد: لايوجد مستحيل أو إعاقة طالما توجد ارادة قوية للإنسان، مشيرًا إلي أنه تعلم فنون تزيين وتنسيق الورود حتي أصبح أفضل من يزين السيارات وينسق الورود بجنوب سيناء، مشيرا رغم إعاقته تعلم وحصل علي معهد فوق المتوسط  وتعلم فنون تنسيق الزهور والورود وتابع عبد الجواد ان تزين السيارات في دول الخليج فن نادر ويدر دخلًا كبيرًا ولكنه رفض أسفر من أجل الاستقرار في طور سيناء .


وأوضح عبد الجواد أن تنسيق الزهور والورود يختلف حسب المناسبة حيث بوكيه ورد التهنئة بأعياد الميلاد بخلاف الأفراح وأعياد الحب .
 

شاب بتحدي إعاقته

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IMG-20231223-WA0096(3)
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IMG-20231223-WA0095
IMG-20231223-WA0096
IMG-20231223-WA0096
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IMG-20231223-WA0097
IMG-20231223-WA0098
IMG-20231223-WA0098
جنوب سيناء شاب متحدي الإعاقة تزين السيارات طور سيناء

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