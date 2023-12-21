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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أرض خصبة ومياه عذبة.. طرح25 ألف فدان للاستثمار الزراعي بطور سيناء

مزرعة بطور سيناء
مزرعة بطور سيناء

دعا الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء المستثمرين الزراعيين على مستوي مصر للاستثمار الزراعي في طور سيناء قائلا: " سيناء جوهرة العالم و تتوسط ثلاث قارات " مشيرا إلي انها ارض خصبة وبها مياه جوفية عذبة .


واضاف  شطا ان هناك ٢٥ الف فدان مطروحة للاستثمار الزراعي من الريف المصري بطور سيناء تتوفر فيها المياه الجوفية والارض الخصبة التي تصلح لكل انواع الزراعات والمحاصيل .
وكشف شطا ان طور سيناء تتميز بالمناخ الفريد الذي يصلح لزراعة نخيل المجدول  والمانجو والزيتون و الخضراوات.
 

جاء ذلك خلال القافلة الزراعية التي نظمتها نقابة الزراعيين بحضور الدكتور  السيد خليفة نقيب الزراعيين بمصر حيث عقدت النقابة اجتماع الجمعية العمومية لها لاول مرة في جنوب سيناء .
و اهدت نقابة الزراعيين مزارعي جنوب سيناء مبيدات ومخصبات  بمبلغ ٢٠٠ الف جنيه وشهدت اعضاء نقابة الزراعيين رش المزارع في منطقة سهل القاع .


واكد الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين علي مزارع طور سيناء تتميز بتنوع الإنتاج والتنمية المستدامة والمياه الجوفية العذبة والتي يسعي المزارعين علي ترشيد الاستهلاك بها باستخدام نظام الري الحديث بالتنقيط مشيرا إلي إن مزارع طور سيناء وفرت الخضراوات والفاكهة الطازجة التي كانت محرومه منها جنوب سيناء لكل المواطنين وكذلك المدن السياحية . 


واضافت نجلاء ادور مستثمرة زراعية بطور سيناء انها حققت الاكتفاء الذاتي في مزرعتها بالتنوع في الزراعة مشيرة إلي إن ارض جنوب سيناء خصبة والطقس مناسب لزراعة المحاصيل الزراعية .

مزرعة بسهل القاع

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طور سيناء الاستثمار الزراعي الاستثمار سيناء نقيب الزراعيين

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