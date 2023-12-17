عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لزيادة الوعي.. أطفال ينفذون نموذج محاكاة كامل للانتخابات بمدرسة بجنوب سيناء

انتخابات كاملة
انتخابات كاملة

نفذ أطفال مرحلة رياض الأطفال بمدرسة المروة الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، نموذج محاكاة كامل للانتخابات الرئاسية، بهدف ربط أطفال هذه المرحلة بما يدور حولهم في المجتمع الخارجي.

وقام الأطفال المرشحين خلال نموذج المحاكاة بعمل دعاية انتخابية، عبارة عن برنات عليها صورهم والرقم والرمز الانتخابي، وعمل لقاءات جماهيرية لتعريف النخبين بهم وعرض برنامجهم الانتخابي، إضافة إلى مسيرات لتأييد كل مرشح تجوب طرقات المدرسة لدعوة الطلاب للتصويت لهم، ثم فترة الصمت الانتخابي.

كما بدأت عملية التصويت وسط تشديدات أمنية وتواجد مكثف من الأطفال الذين يرتدون ملابس الشرطة والجيش، وسيارات الأمن والإسعاف، ولعب بعض الأطفال دور القضاة المشرفين على الانتخابات، وأطفال أخرين دور مندوبين داخل اللجان.

وأدلى كل طفل بصوته الانتخابي في بطاقات انتخابية، ووضعها في الصندوق ثم وضع إصبعه في الحبر الفسفوري، وفي نهاية مدة التصويت، جرت عملية فرز بطاقات الاقتراع التي أدلى الأطفال بصوتهم بها، وإعلان النتيجة النهائية.

وأعرب الأطفال عن فرحتهم خلال تنفيذ نموذج المحاكاة للانتخابات، مؤكدين أنهم كانوا لا يفهمون ماذا تعني هذه الانتخابات، ولكنهم فهموا الآن.

وقال جمال عبد الناصر، مدير المدرسة، إن الأطفال أبدعوا في تنفيذ نموذج المحاكاة، نتيجة لوعيهم بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، وذلك عقب قيام معلمات رياض الأطفال بمجهود رائع لتوصيل هذا المفهوم إليهم، وتوضيحه لهم، وذلك بالتنسيق مع أولياء الأمور، وتحت رعاية محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية.

وأكد مدير المدرسة، أن الهدف من نموذج محاكاة الانتخابات الرئاسية، هو تنمية وعي الطفل بالحياة السياسية والمجتمع الذي يعيش فيه، وغرس قيم الوطنية، وأهمية المشاركة الفعالة والايجابية في الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت رئاسية أو برلمانية، وكيف يصبح مؤثر في المجتمع الذي يعيش فيه.

انتخابات

IMG-20231217-WA0067
IMG-20231217-WA0067
IMG-20231217-WA0066
IMG-20231217-WA0066
IMG-20231217-WA0068
IMG-20231217-WA0068
IMG-20231217-WA0070
IMG-20231217-WA0070
IMG-20231217-WA0072
IMG-20231217-WA0072
جنوب سيناء نموذج فعاليات نموذج محاكاة انتخابات أطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي بهدية عقب تألقه أمام الاتحاد

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

استمرار برنامج "نتشارك" بتواجد عشرات الشباب في جنوب سيناء

بعد غد.. فصل الكهرباء عن مناطق بحي جنوب الغردقة لأعمال الصيانة الدورية

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يزعم اكتشاف "أكبر نفق لحماس" في غزة

مقتل رقيب وإصابة جندي من جيش الاحتلال في غزة بجروح خطيرة

بالتفاصيل والصور.. جداول امتحانات الترم الأول 2024 |ابحث عن محافظتك الآن

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

خروج مسلسل كريم فهمي من السباق الرمضاني 2024

شاهد.. لحظة تعرض جندي إسرائيلي للطعـ.ن في رام الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ