لزيادة الوعي.. أطفال ينفذون نموذج محاكاة كامل للانتخابات بمدرسة بجنوب سيناء

نفذ أطفال مرحلة رياض الأطفال بمدرسة المروة الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، نموذج محاكاة كامل للانتخابات الرئاسية، بهدف ربط أطفال هذه المرحلة بما يدور حولهم في المجتمع الخارجي.

وقام الأطفال المرشحين خلال نموذج المحاكاة بعمل دعاية انتخابية، عبارة عن برنات عليها صورهم والرقم والرمز الانتخابي، وعمل لقاءات جماهيرية لتعريف النخبين بهم وعرض برنامجهم الانتخابي، إضافة إلى مسيرات لتأييد كل مرشح تجوب طرقات المدرسة لدعوة الطلاب للتصويت لهم، ثم فترة الصمت الانتخابي.

كما بدأت عملية التصويت وسط تشديدات أمنية وتواجد مكثف من الأطفال الذين يرتدون ملابس الشرطة والجيش، وسيارات الأمن والإسعاف، ولعب بعض الأطفال دور القضاة المشرفين على الانتخابات، وأطفال أخرين دور مندوبين داخل اللجان.

وأدلى كل طفل بصوته الانتخابي في بطاقات انتخابية، ووضعها في الصندوق ثم وضع إصبعه في الحبر الفسفوري، وفي نهاية مدة التصويت، جرت عملية فرز بطاقات الاقتراع التي أدلى الأطفال بصوتهم بها، وإعلان النتيجة النهائية.

وأعرب الأطفال عن فرحتهم خلال تنفيذ نموذج المحاكاة للانتخابات، مؤكدين أنهم كانوا لا يفهمون ماذا تعني هذه الانتخابات، ولكنهم فهموا الآن.

وقال جمال عبد الناصر، مدير المدرسة، إن الأطفال أبدعوا في تنفيذ نموذج المحاكاة، نتيجة لوعيهم بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، وذلك عقب قيام معلمات رياض الأطفال بمجهود رائع لتوصيل هذا المفهوم إليهم، وتوضيحه لهم، وذلك بالتنسيق مع أولياء الأمور، وتحت رعاية محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية.

وأكد مدير المدرسة، أن الهدف من نموذج محاكاة الانتخابات الرئاسية، هو تنمية وعي الطفل بالحياة السياسية والمجتمع الذي يعيش فيه، وغرس قيم الوطنية، وأهمية المشاركة الفعالة والايجابية في الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت رئاسية أو برلمانية، وكيف يصبح مؤثر في المجتمع الذي يعيش فيه.

انتخابات

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