مهندس بدرجة فنان.. أنس يرسم بورتريهات مذهلة في دهب |شاهد

رفع المهندس أنور سليمان ابن محافظة جنوب سيناء، شعار "اعمل ما تحب"، فعلى الرغم من أنه خريج كلية هندسة جامعة الإسكندرية، ولكنه عشق الرسم وأبدع فيه.



التقى موقع "صدى البلد" الإخباري بالمهندس أنور سليمان فنان البورتريه على ممشى دهب السياحي، وأكد إنه منذ طفولته يهوى رسم البورتريه، وهو فن رائع لرسم وجوه الناس بما يشعر الرسام فهو الذي يرسم طيبة الوجه وملامح الشخصية في فن البورتريه، ويعبر عن من يرسم بسمات من الممكن لا يعرفونها عن أنفسهم .



وأشار فنان البورتريه بدهب، أنه يرسم بالفحم السياح وخلال وقت قليل لا يزيد عن ساعة يحصلون على بورتريه بالفحم.

وأضاف فنان البورتريه: هناك من السياح من يجلس معه يتابع رسم البورتريه الخاص به حتى الانتهاء منه .



وأوضح فنان البورتريه أنه يرسم الشخصيات العامة والمشاهير أيضا الذين لديهم حب في قلوب جماهيرهم مثل الفنانين ورؤساء الدول ولاعبي كرة القدم.

انور سليمان فنان البورتريه

FB_IMG_1701722523105

FB_IMG_1701722517992

FB_IMG_1701722507140