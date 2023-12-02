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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكلب " تومي " في ممشي دهب يجذب السياح يسلم عليهم و يسبح في البحر

الكلب تومي في ممشي دهب يجذب السياح ويسبح بالبحر|شاهد

الكلب تومي
الكلب تومي

يجذب الكلب تومي المتواجد بشكل دائم علي ممشي دهب السياحي السياح إليه فهو خفيف الظل يداعب السائحين ويسلم عليهم، فهو كلب أليف محب للجميع له عدة هوايات من بينها السباحة في البحر .

وقد رصدت كاميرا  موقع " صدي البلد " الاخباري بالصور والفيديو  الكلب تومي و و يلعب مع السياح و يلتقطون الصور التذكارية معه.

 
يقول احمد سنطاوي صاحب الكلب  إن تومي كلب محبوب من السياح يلعب معهم  ويسبح في البحر ويسلم علي السياح والمارة  والسياح يقومون باللعب معه واصبح مشهورا في ممشي دهب السياحي مشيرا إلي أنه له مواقف فكاهية مع السياح وأصبح من العلامات المميزة  في ممشي دهب السياحي .


وتشتهر مدينة دهب بتواجد اعداد كبيرة مع الكلاب خاصة مع الجاليات الأجنبية فتجد الكلاب علي الشواطئ تسبح وفي المخيمات السياحية وفي السفاري ويقدم لها السياح والأجانب الطعام والرعاية الصحية من تطعيم و وامصال.

الكلب تومي

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جنوب سيناء الكلب تومي السياح دهب

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