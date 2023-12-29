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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف شمال سيناء تعقد 27 جلسة تلاوة بالمساجد الكبرى

أنشطة دعوية للاوقاف
أنشطة دعوية للاوقاف بمساجد سيناء

عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء، 27 جلسة تلاوة بالمساجد الكبرى بمدن شمال سيناء، على مستوى إدارات الأوقاف الفرعية، ضمن برنامج ختم القرآن الكريم: "صحح قراءتك"، والذى أطلقته وزارة الأوقاف على مستوى جميع المديريات الإقليمية، خدمة للقرآن الكريم وحرصًا على عمارة المساجد بتلاوته وختمه بصورة منتظمة.

 

المصحف المعلم:

ويشارك الجمهور مع إمام المسجد بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم يومياً بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس، بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه. 
 

وقد استقبل فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، يرافقه  قيادات الدعوة بالمديرية، القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية  والتي تؤدي دورها الدعوي بمساجد المدن والقرى بالمحافظة. 

 

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