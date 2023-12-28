تكريم المتميزين في الكاراتيه والجمباز برياض أطفال مدارس شمال سيناء

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشمال سيناء، المتميزين في رياض الأطفال والمعلمين بسيناء، اثناء حضوره طابور الصباح والإذاعة المدرسية بمدرسة رمسيس الحديثة للغات بالعريش ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .



وفي بداية الإذاعة المدرسية تم تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لتوليه فترة رئاسية جديدة.

قدم التلاميذ عدة فقرات منها فقرة رياضيه للصفوف الاولي وهي فقرة الكاراتيه ، ثم فقرة الجمباز.

ثم بدء تكريم أطفال رياض الأطفال بالمدرسة وكان عددهم ١٥ طفلاً، ثم فقرة تكريم المعلمين والمعلمات المتميزين في أداء عملهم.

الحاسب الآلي:

و ألقي وكيل وزارة التربية والتعليم بكلمة أشاد فيها بمجهودات المدرسة والعاملين بها حتي تظهر بالصورة اللائقة والمتميزة ،

ثم قام بجولة تفقدية في المدرسة بقاعات الحاسب الآلي و مسرح المدرسة والمكتبة ، وقد تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح المستمر .

حضر التكريم رمضان محمود عوض مدير المدرسة، و كريم رزق الشافعي رئيس مجلس الإدارة ،و ابراهيم قطامش رئيس قسم بالتعليم الخاص.، إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي، و عاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.



