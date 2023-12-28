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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم شمال سيناء يبحث موقف الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

اجتماع استعدادا لامتحانات
اجتماع استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول


عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، اجتماعًا  لبحث موقف الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام 23..24  ،بحضور  مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات ومدير إدارة التعليم الثانوى وموجهى عموم المواد الأساسية، بناءا على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وشدد رضوان على الالتزام بالتوجيهات النهائية لمستشارى المواد المختلفة الخاصة بالورقة الامتحانية، مشيدًا بالامتحانات التجريبية التى تم عقدها خلال الأيام الماضية. 
 

نسب الغياب:
ووجه رضوان بتكثيف متابعة أداء الإدارات التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب فى المدارس، مؤكدًا على التسجيل الإلكترونى للغياب وجذب الطلاب بالطرق غير التقليدية، بجانب توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات «مدرستنا» للطلاب داخل المدارس والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها. 

وأعلن رضوان، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المديرية بالعريش، لتلقى أى إخطارات أو شكاوى خلال سير الامتحانات، مشددًا على اتباع التعليمات الوزارية بخصوص الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة خلال سير الامتحانات وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان وتواجد الزائرات الصحيات بالمدارس والتنسيق مع الأجهزة الصحية لمتابعة الحالات المرضية. 

 

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سيناء تعليم امتحانات الدراسي الأول

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