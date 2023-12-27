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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى شمال سيناء.. الجمعة

دروس دينية في المساجد
دروس دينية في المساجد

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء، يومي الخميس والجمعة : (15- 16 جمادى الآخرة 1445هـ)، الموافق 28 - 29/12/2023م .

وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

و تضم القافلة : ثمانية من علماء وزارة الأوقاف ، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام" .

وذلك على النحو التالي: 



 الشيخ / عطية السيد عطية رزق إمام وخطيب  المصطفى - قرية الجورة -الجورة
الشيخ / تامر أبو العنين السيد الدقراواي واعظ بالأزهر الشريف الأطرش -قرية العجرة -الماسورة
الشيخ / محمد علي السعيد عبد الله أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) - الماسورة -الماسورة
الشيخ / أحمد محمد محمد محمد إبراهيم إمام وخطيب  الدعيسي -قرية الجورة -الجورة
 الشيخ / محمد شعبان صبري الدسوقي زهران واعظ بالأزهر الشريف الرطيل -قرية الجورة -الجورة
 الشيخ / سامي أحمد محمد حسين عبد الجليل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية السلام -قرية الجورة ك 17-الجورة
الشيخ / أيمن خلف عبد العاطي محمد إمام وخطيب  الرحمن -قرية أبو طويلة -الشيخ زويد
 الشيخ / محمد فوزي حامد شوشة واعظ بالأزهر الشريف أبو طويلة -قرية أبو طويلة -الشيخ زويد
الشيخ/ حمادة بشير محمد  أحمد البدوي إمام وخطيب  الوفاق القديم -الماسورة- إدارة رفح ٢
الشيخ/ محمد مجدي محمد عطية إمام وخطيب الخير - نجع شبانة -إدارة رفح ٢
 الشيخ/ السيد حسن السيد حامد خطاب إمام وخطيب المؤمنين- البرث  -إدارة رفح ٢
 الشيخ/ أحمد مبارك عمر شرف الدين إمام وخطيب البرث - البرث- إدارة رفح ٢
 الشيخ/ محمود فرحات أمين خليفة خليل إمام وخطيب الأمل-  ك ٢١  -إدارة رفح ٢
 

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سيناء قافلة دعوية مشتركة الأوقاف

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