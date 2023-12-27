قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى شمال سيناء.. الجمعة

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء، يومي الخميس والجمعة : (15- 16 جمادى الآخرة 1445هـ)، الموافق 28 - 29/12/2023م .

وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

و تضم القافلة : ثمانية من علماء وزارة الأوقاف ، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام" .

وذلك على النحو التالي:





الشيخ / عطية السيد عطية رزق إمام وخطيب المصطفى - قرية الجورة -الجورة

الشيخ / تامر أبو العنين السيد الدقراواي واعظ بالأزهر الشريف الأطرش -قرية العجرة -الماسورة

الشيخ / محمد علي السعيد عبد الله أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) - الماسورة -الماسورة

الشيخ / أحمد محمد محمد محمد إبراهيم إمام وخطيب الدعيسي -قرية الجورة -الجورة

الشيخ / محمد شعبان صبري الدسوقي زهران واعظ بالأزهر الشريف الرطيل -قرية الجورة -الجورة

الشيخ / سامي أحمد محمد حسين عبد الجليل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية السلام -قرية الجورة ك 17-الجورة

الشيخ / أيمن خلف عبد العاطي محمد إمام وخطيب الرحمن -قرية أبو طويلة -الشيخ زويد

الشيخ / محمد فوزي حامد شوشة واعظ بالأزهر الشريف أبو طويلة -قرية أبو طويلة -الشيخ زويد

الشيخ/ حمادة بشير محمد أحمد البدوي إمام وخطيب الوفاق القديم -الماسورة- إدارة رفح ٢

الشيخ/ محمد مجدي محمد عطية إمام وخطيب الخير - نجع شبانة -إدارة رفح ٢

الشيخ/ السيد حسن السيد حامد خطاب إمام وخطيب المؤمنين- البرث -إدارة رفح ٢

الشيخ/ أحمد مبارك عمر شرف الدين إمام وخطيب البرث - البرث- إدارة رفح ٢

الشيخ/ محمود فرحات أمين خليفة خليل إمام وخطيب الأمل- ك ٢١ -إدارة رفح ٢

