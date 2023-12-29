مركز القاهرة للدراسات: العالم تغير اقتصاديا بعد أزمة كورونا

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه منذ إنتشار فيروس كورونا عام 2022 بدأ العالم كله يتغير إقتصاديا بشكل أن سلاسل الإمدادات أو المواد الخام التي كانت تتحرك من أجل عمل المصانع تقل بشكل كبير جدا.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنه منذ كورونا بدأ يكون هناك أزمات داخل الدول، خاصة الدول التابعة للإتحاد الأوروبي.

وتابع الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،أن مصر جزء من العالم وتتأثر به، ولديها فاتورة إستيراد يتم إستيرادها من الخارج، وهذه الفاتورة زادت قيمتها بشكل كبير جدا، بتكلفة 87 مليار دولار.