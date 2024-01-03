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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب والدولار اليوم الأربعاء.. شاهد

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الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 3-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

 ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سعر الذهب اليوم
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3669 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3210 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2751 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25.680 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:
 

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.91 جنيه للبيع، و33.80 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 39.15 جنيه للبيع، و39.02 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 100.69  جنيه للبيع، و100.26 جنيه للشراء.

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، والمذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن الأجواء مستقرة في أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تسود أجواء مشمسة خلال فترة النهار؛ بسبب تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مع تلاشي السحب التي تؤدي لسقوط أمطار.

ولفتت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون أقل بكثير مقارنة بما شهدته الأيام الماضية، متابعة أن اليوم ستنحصر الأمطار في السواحل الشمالية الشرقية ومنها دمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وستكون أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.
 

تحذير عاجل من الأرصاد

وحذرت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه ظاهرة الشبورة المائية، وقد تكون كثيفة تصل لحد الضباب بداية من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل.
 

وتابعت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة وخاصة خلال فترة الصباح الباكر، مؤكدة عدم الانخداع بالدفء خلال فترة النهار، حيث تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل. 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:
العظمى الصغرى

القاهرة 23 - 13
الإسكندرية 21  - 12
الإسماعيلية 23 - 13
الغردقة 24 -16
أسوان 25 - 12
سوهاج 22 - 10
المنيا 22- 9

الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 أسعار الدولار والعملات سعر الدولار اليوم الأرصاد الأرصاد الجوية الشبورة المائية

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