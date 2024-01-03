عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

صدى البلد

 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024، شهدت هدوءًا نسبيًا خلال مستهل التعاملات، على المستويين العالمي والمحلي.

وأمس الثلاثاء، تراجعت أسعار الذهب، وهبط سعر الجنيه الذهب من 25.840 جنيهًا صباح أمس إلى 25.520 جنيهًا بختام تعاملات أمس بتراجع بلغ  320 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم بمستهل التعاملات 3,190 جنيهًا مقارنة بـ 3230 مستهل تعاملات أمس بتراجع بلغ 40 جنيهًا للجرام الواحد.

txt

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

txt

بشرى لمستخدمي إنستاباي.. قرارات مهمة من البنك المركزي بشأن رسوم التحويلات

txt

11 ألف وظيفة جديدة.. شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

txt

900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.. الشروط والتقديم 

تراجعت أسعار الذهب عالميًا، بالأمس إلى 2066 دولارًا للأوقية.

 

وأوضح أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سلعة الذهب مرتبطة بالعرض والطلب، وأن أسعار الذهب تتحرك بالإقبال عليه.

وأضاف أمير رزق، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك 3 أشياء تتحكم في أسعار الذهب، هي: الشاشة العالمية، والدولار في السوق الموازية والعرض والطلب.

واختتم أسعار الذهب  2023، على ارتفاع تجاوز الـ 1600 جنيه، وهناك العديد من الأسباب وراء هذا الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب كان أهمها ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال أول 9 أشهر من العام بمقدار 46.4 طن، بنسبة ارتفاع 20.5% مقارنة بمجمل مشتريات الذهب لعام 2022 عند 38.5 طن ذهب. 

 سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميا، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3-1-2024، 2066 دولارا.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار. 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجّل بيع 2,709 شراء 2,734 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى بيع 3,160 شراء 3,190 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجّل بيع 3,611 شراء 3,646 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجّل بيع 25,280 شراء 25,520

أسعار الذهب اليوم  

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,611 شراء 3,646
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,310 شراء 3,342
أسعار الذهب عيار 21بيع 3,160 شراء 3,190
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,709 شراء 2,734
أسعار الذهب عيار 14بيع 2,107 شراء 2,127
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,806 شراء 1,823
الاونصةبيع 112,315 شراء 113,382
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 25,280 شراء 25,520
الكيلوبيع 3,611,429 شراء 3,645,714
الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا شعبة الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب سعر الذهب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

تغيير مواعيد قطع الكهرباء .. التفاصيل الكاملة لإجراءات الحكومة لتخفيف الأحمال

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

موضوعات متعلقة

الشهر العاشر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-1-2024

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

هالة السعيد: المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد على مدخل تنموي

11 ألف وظيفة جديدة.. شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

هبوط جديد لـ سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

81 وظيفة جديدة في مصلحة الطب الشرعي.. تعرف على التخصصات المطلوبة

انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "التوجيه للقيادات النسائية العاملات بالحكومة المصرية"

ترشيحاتنا

تصريحات تحريضية لوزراء إسرائيل.. أمريكا تكرر رفضها تهجير الفلسطينيين من غزة

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

شبانة: مروان عطية اختار البطولات.. ورمضان صبحي كان يريد المال

دراسة مذهلة عن الكون المبكر: كان مليئًا بالمفاجآت

حادث مروع لسيارة فورد موستانج بسبب غريب

علامات حُسن الخاتمة.. دلالة على سعادة الميت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ العباية.. فيفي عبده بإطلالة غير متوقعة|شاهد

بفستان قصير.. دينا داش تثير الجدل عبر إنستجرام بصور رفقة رضيعها على البحر|شاهد

صدمة دنماركية بسبب مارجريت الثانية..أطول ملوك العالم حكما تتنازل عن عرشها لابنها

فيها حاجات مش هتخطر ببالك.. أفضل الإسعافات الأولية لضحايا السكتة الدماغية

فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ