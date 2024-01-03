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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب

هبط سعر الذهب اليوم في مصر، بعدما سجل ارتفاعا استثنائيا أمس إلى مستويات جديدة، حيث صعد سعر الجرام من عيار 21 الأشهر في محلات الصاغة أمس ليلامس 3260 جنيها قبل أن تراجع مجددا اليوم.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها ، ليبدأ اليوم من 25,280  جنيها للشراء.

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أسعار الذهب 

يذكر أن  سعر الذهب قفز إلى أعلى قمة يوم 27 ديسمبر الماضي، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، لتصل إلى نحو 2,080 دولارا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

الذهب

سعر الذهب في مصر

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ فهو الذي يقبل عليه الآلاف للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، هبوطا ليبدأ من نحو 25,280  جنيها للبيع بعد 25,840 جنيها للبيع أمس بفارق نحو 600 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

تراجع سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18  ليبدأ اليوم من 2,709 جنيهات للبيع بعد 2,786  جنيها أمس للشراء ، فيما يظل متراجعا من اعلى سعر وهو 2,829 جنيها، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

وعن سعر هذا العيار فهو بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج وغيره من الهدايا.

سعر الذهب الآن في مصر 

يقدم موقع صدى البلد فيما يلي تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر: 3,646 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء : 3,190 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 2,734 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الأربعاء عيار 14 للشراء: 2,127 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 للبيع: 25,280  جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويهتم المقبلون على الشراء بمعرفة سعر مصنعية الذهب ، وخاصة سعر مصنعية الذهب على الجرام عيار 21، يكون  بنسبة كبيرة بدءا من 80 وحتى 150 جنيها ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام او يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية

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