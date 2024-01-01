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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشاير 2024 الذهب نزل.. سعر عيار 21 اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

بشرى سارة للمواطنين في أول يوم بعام 2024، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم، الأحد، في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية، مبشرة بنزولة في الفترة القادمة.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب 

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,577 شراء 3,611 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,279 شراء 3,310 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,130 شراء 3,160 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,683 شراء 2,709 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,087 شراء 2,107 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,789 شراء 1,806جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 111,249 شراء 112,315جنيه.
الجنيه الذهب بيع 25,040 شراء 25,280 جنيه.
الكيلو بيع 3,577,143 شراء 3,611,429 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

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