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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

وصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية، خلال تلك الفترة وخاصة مع بداية 2024.

 

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب 

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,611 شراء 3,646 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,310 شراء 3,342 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,160 شراء 3,190 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,709 شراء 2,734 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,107 شراء 2,127 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,806 شراء 1,823 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 112,315 شراء 113,382 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 25,280 شراء 25,520 جنيه.
الكيلو بيع 3,611,429 شراء 3,645,714 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب أمس الأحد في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,577 شراء 3,611 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,279 شراء 3,310 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,130 شراء 3,160 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,683 شراء 2,709 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,087 شراء 2,107 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,789 شراء 1,806جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 111,249 شراء 112,315جنيه.
الجنيه الذهب بيع 25,040 شراء 25,280 جنيه.
الكيلو بيع 3,577,143 شراء 3,611,429 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

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