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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تحرك سعر الذهب اليوم في مصر، بعدما تراجعت أمس إلى مستويات متدنية لتسجل أرقاما جديدة ، ويصعد سعر الجرام من عيار 21 الأشهر في محلات الصاغة مجددا ليلامس 3200 جنيه بعدما تراجع إلى 3070 جنيها.

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وتحرك سعر الجنيه الذهب والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها ، ليبدأ اليوم من 25,560 جنيها للشراء.

الذهب

أسعار الذهب 

وقفز سعر الذهب إلى أعلى قمة 27 ديسمبر الجاري، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، لتصل إلى نحو 2,080 دولارا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

سعر الذهب مصر

تحرك سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ فهو الذي يقبل عليه الآلاف للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تحركا ليبدأ من نحو 25,560 جنيها للشراء  بعد 25,120جنيها للبيع أمس بفارق يزيد على 400 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وتحرك سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18  ليبدأ اليوم من 2,739  جنيها بعد 2,691 جنيها ، فيما يظل متراجعا من اعلى سعر وهو 2,829 جنيها، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

وعن سعر هذا العيار فهو بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج وغيره من الهدايا.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر 

يقدم موقع صدى البلد فيما يلي تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء  في مصر: 3,651  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء  : 3,195 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء  : 2,739 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الثلاثاء  عيار 14 للشراء: 2,130 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء  عيار 24 للبيع: 25,320  جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويهتم المقبلون على الشراء بمعرفة سعر مصنعية الذهب ، وخاصة سعر مصنعية الذهب على الجرام عيار 21، يكون  بنسبة كبيرة بدءا من 80 وحتى 150 جنيها ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام او يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

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