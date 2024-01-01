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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر، بعدما ارتفع المعدن الأصفر إلى مستويات غير مسبوقة ، لأول مرة وسجل سعر العيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 نحو 3350 جنيها بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

تراجع سعر الجنيه الذهب والذي يفضله الكثير للاستثمار بقيمة نحو 1000 جنيه من أعلى سعر، ليبدأ اليوم من 25,360 جنيها.

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أسعار الذهب 

وقفز سعر الذهب إلى أعلى قمة 27 ديسمبر الجاري، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، لتصل إلى نحو 2,080 دولارا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

الذهب 

سعر الذهب بمصر

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ فهو الذي يقبل عليه الآلاف للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وتراجع سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24،  ليبدأ من نحو 25,360 جنيها للبيع بعد 26,400 جنيها للشراء بفارق نحو 1000 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

أما سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18 فشهد تراجعا جديدا ليبدأ اليوم من  2,691 جنيها  بعد 2,829 جنيها، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

وعن سعر هذا العيار فهو بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة ، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر 

في السطور التالية، يقدم موقع صدى البلد تقرير مفصل عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر: 3,623  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 3,170 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين  : 2,717 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الاثنين عيار 14 للشراء: 2,113 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين  عيار 24 للبيع: 25,120 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

أما من يبحث عن سعر مصنعية الذهب ، وخاصة سعر مصنعية الذهب على الجرام عيار 21، يكون  بنسبة كبيرة بدءا من 80 وحتى 150 جنيها ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام او يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

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