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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1-1-2024

سعر الذهب
سعر الذهب

ثبت سعر أعلى أعيرة الذهب قيمة، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 1-1-2024، مسجلا نحو 3589 جنيها للبيع و 3623 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لـ عيار 24 الأكثر فئة.

 

واختتم  سعر المعدن الأصفر أمس الأحد، تعاملاته علي تراجع قدره 15 جنيها، وذلك بالنسبة لقيمة الجرام الواحد داخل محلات الصاغة .

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عيار 14

سجل  سعر عيار 14 الأقل قيمة حوالي 2093 جنيها للبيع و 2113 جنيها للشراء.

عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3140 جنيها للبيع و 3170 جنيها للشراء.

عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2691 جنيها للبيع و 2717 جنيها للشراء.

استقرار الأسعار 

شهدت  أسعار الذهب في مصر استقرارا مع بداية تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة ودون أي تغيير يذكر في سعر الجرام.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25.12 ألف جنيه للبيع و 25.36 ألف جنيه للشراء.

 

سعر أوقية الذهب 

وصل سعر أوقية الذهب نحو 111.61 ألف جنيه للبيع و 112.7 ألف جنيه للشراء.

 

سعر كيلو الذهب 

بلغ سعر كيلو الذهب نحو 3.6 مليون جنيه للبيع و 3.622 مليون جنيه للشراء.

 

ارتفاع في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 13% خلال تعاملات عام 2023، ليحقق أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام، وذلك بفعل تراجع الدولار، وارتفاع الطلب مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الآول من 2024.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالبورصة العالمية بنحو 237 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1825 دولارًا، ولامست مستوى 2153 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، واختتمت تعاملات العام أمس الجمعة عند مستوى 2062 دولارًا.

وتوقع إمبابي، أن تشهد الأسواق حالة من الانتعاش خلال شهر يناير المقبل، مع موعد استحقاق الشهادات البنكية ذات العائد 25% ، لاسيما مع رغبة المواطنين في التحوط والحفاظ على قيمة مدخراتهم، في ظل استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار، ووصول سعر صرف الدولار بالأسواق الموازية لنحو 53 جنيهًا.

 

الذهب أداة للتحوط

 قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن استخدام الذهب كوسيلة للتحوط في مصر أخذ منحنى سلبي جداً مؤخراً بسبب اتجاه بعض أصحاب الأعمال والتجار وأصحاب المشروعات المختلفة اتجاه لشراء الذهب ، وهذا يحد من النشاط الاقتصادي في مصر، فثقافة الذهب لدينا في مصر اخذت منحنيات سلبية أخر عامين بسبب أزمة تصفية بعض الأنشطة التجارية لوضع الأموال في الذهب بسبب قفزات أسعاره.

وأضاف، الخبير الاقتصادي، أن الذهب لحفظ قيمة العملة للأفراد والاتجاه العام في مصر نحو شراء الذهب قد يخلق صعوبة مستقبلية عند إعادة البيع أو في حالة حدوث هبوط الأسعار واتجاه المستهلكين للبيع، لأن حجم المشتريات السنوي للذهب في مصر أمر مرعب للغاية يقترب من 30 طن سنويًا وهذا يحتاج سيولة كبيرة في حالة الاتجاه نحو تسييل هذا الذهب للمستهلكين، ويجب أن يكون هناك وعي في السوق المصري من خطورة حدوث فقاعة في سوق الذهب.

قانون العرض والطلب

أكد أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سلعة الذهب مرتبطة بالعرض والطلب، وأن أسعار الذهب تتحرك بالإقبال عليه.

وأضاف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات له  أن هناك ثلاث أشياء تتحكم في أسعار الذهب، هي: الشاشة العالمية، والدولار في السوق الموازية والعرض والطلب.

ولفت إلي أن الفترة الحالية هناك إقبال كبير على شراء سبائك الذهب، موضحًا أن الذهب في مثل هذا التوقيت من العام الماضي كان جرام الذهب بـ 1200 جنيه، واليوم وصل 3350 في عام، فهناك ارتفاع وصلت لـ 2000 جنيه في عام واحد.

وأشار إلي أن الذهب لا يخسر، وهو الحصان الرابح، وبعده العقارات، وأن الذهب يطلق عليه:" الفلوس تحت قدميك".

وتابع أن خامة الذهب انخفضت في الأسواق، وذلك بسبب قيام المواطنين بشراء كميات كبيرة من الذهب، وتخزينها، وأن شراء الذهب الآن فرصة لأن الذهب في  طريقه للزيادة، وسيصل لـ 3500 جنيه في الربع الأول من العام الحالي. 

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