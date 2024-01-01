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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير التموين يكشف سر ارتباط سعر الفائدة بقيمة الذهب.. فيديو

الذهب
الذهب

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن انخفاض أسعار الفائدة يجعل المواطن يذهب لادخار المعدن الأصفر.

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وقال “عشماوي”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "هناك ارتباط بين أسعار الفائدة وأسعار الأونصة من الذهب، واتجاه المواطن للذهب حينما تنخفض سعر الفائدة".

وأضاف مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، "حدثت تحركات سعرية للذهب داخليا وخارجيا، والاحتفاظ بقيمة العملة في العقارات والذهب والمضاربات في العملات الأخرى، والطلب الزائد على الذهب أدى لارتفاع أسعاره بعد قرار الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة".

وأكد أن أسعار الذهب مرتبطة بالفائدة وحجم العرض والطلب في السوق، مشيرا إلى أننا "لدينا تشبع حاليا في العقار بمصر".

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