التموين: السكر متوفر بمنافذ الوزارة وسعر الكيلو 27 جنيها.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطن.

وأضاف “عشماوي”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الوزارة تدخلت في أزمة السلع وطرحت أطنان كبيرة من السكر، والحكومة أيضا قامت بدورها في أزمة السكر".

وأوضح مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، "وزارة التموين قامت بزيادة الضخ للسكر لتوفير احتياجات السوق استعداد لشهر رمضان"، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعات وزيادات عالمية في أسعار السكر، لكن الدولة وفرت السكر على مستوى منافذ الجمهورية.. والدولة وفرت السكر في كافة المنافذ الخاصة بمبادرة الحكومة، كما أن كل مؤسسات الدولة تدخلت لضبط الأسعار في السوق من خلال إجراءات قانونية.

وأكد أنه “عندما يصبح السوق غير منظم تتدخل الدولة وتطرح كميات كبيرة من السلع”، لافتا إلى أن السكر سعره حاليا في الأسواق 27 جنيها، وأن استهلاك مصر من السكر شهريا نحو 220 ألف طن، والحكومة طرحت الشهر الماضي أكثر من هذه الكمية في الأسواق.

