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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: تداول السكر في البورصة المصرية للسلع بداية من أغسطس

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة المصرية للسلع تعمل في أكثر من منتج مثل القمح والذرة الصفراء والردة والصويا.

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وأضاف “عشماوي”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "سيتم بداية من شهر أغسطس 2024 تداول السكر في البورصة المصرية للسلع من خلال 208 شركات".

وتابع مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، "كل شركة تطرح كمياتها من السكر على منصة البورصة المصرية بجد أقصى 200 طن"، موضحا "تداول أكثر من 180 ألف طن سكر بالبورصة السلعية بسعر 24 جنيه للكيلو".

وأكد أن وزارة التموين وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطن، مشيرا إلى أن الوزارة تدخلت في أزمة السلع وطرحت أطنانا كبيرة من السكر، والحكومة أيضا قامت بدورها في أزمة السكر.

ونوه بأنه عندما يصبح السوق غير منظم تتدخل الدولة وتطرح كميات كبيرة من السلع، لافتا إلى أن السكر سعره حاليا في الأسواق 27 جنيها.

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