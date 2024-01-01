التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

قال أحمد سمير عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة إن وزارة التموين أناحت كميات كبيرة من السكر للمواطنين عن طريق منافذ البقالة التموينية حيث تحصل البطاقة التموينية 4 أفراد على 4 كيلو سكر تمويني بسعر 12.60 جنيه لا يدفع المواطن ثمنها ولكن تخصم من قيمة الدعم الشهري المخصص للفردعلى بطاقة التموين قيمته 50 جنيها.

وأضاف أن البطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر يمكنها إضافة 2 كيلو سكر حر على حصتها من السكر التموين مقابل 27 جنيها سعر الكيلو ليكون اجمالي الاستفادة 6 كيلو سكر للبطاقة الأربع أفراد.

أما البطاقة الثلاث أفراد فأقل تحصل على حصتها من السكر التمويني بواقع كيلو سكر لكل فرد بسعر 12.60 جنيه لا يدفعها المواطن وتخصم من قيمة الدعم 50 جنيها للفرد بالإضافة لواحد كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها.

وتابع عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة أن الفرد المستفيد من منظومة التموين يحصل على زجاجة زيت وكيلو سكر ويمكنه اختيار اي سلع حرة إضافية لا يدفع ثمنها أيضا من خلال فارق نقاط الخبز وأنه إذا أراد زيادة في السلع الحرة يمكنه دفع القيمة الزائدة عن قيمة الدعم وفارق نقاط الخبز نقدا.

وأوضح أن قائمة السلع التموينية تتضمن 32 صنفا متنوعة بين الأرز والسكر والزيت والجبن والمربى والتونة والعدس والفول والسمن وغيرها من السلع المتنوعة الذي يستطيع المواطن الاختيار منها.

وأضاف أن بقال التموين من يوم الصرف الأول للدعم يمكنه استعادة السلع المنصرفة من المخزن التابع له لتلبية اختيارات المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني في إطار ضوابط صرف الحصة التموينية لكل فرد مقيد داخل منظومة الدعم.