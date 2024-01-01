هيئة السلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد السكر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).

وأوضحت الهيئة ان فترات وصول السكر المطلوب من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 و / أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024، و بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط ، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم سداد قيمة الصفقة بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على أن تقدم أسعار العروض على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي.

وطلبت الهيئة أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 6 يناير 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

وأوضحت أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين