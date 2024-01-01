إجراءات اقتصادية| التموين: الدولة تدخلت للتصدي لمن يتاجرون بقوت المواطن

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل مؤسسات الدولة تدخلت لضبط الأسعار في الأسواق من خلال إجراءات اقتصادية.

وأضاف “عشماوي”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "هناك سياسات تسعيرية كثيرة مثل الجبرية والاسترشادية والحدية".

وتابع مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، "التسعيرة الجبرية موجودة في الخبز حتى الآن من أجل المواطن"، مؤكدا أن الدولة تدخلت للتصدي لمن يتاجرون بقوت المصريين".

وأوضح "المكون الخاص من الطعام يمثل وزنا نسبيا بـ 35% من ضمن التضخم".