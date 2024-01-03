ارتفاع أسعار الذهب عالميا اليوم الاربعاء

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بدعم من تراجع الدولار والترقب الذي يخيم على الأسواق، في انتظار صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، وتقرير وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة، وهي البيانات التي تعتمد عليها الأسواق لرسم صورة أكثر وضوحًا بشأن أسعار الفائدة.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % ليصل إلى 2061.78 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 07:41 بتوقيت جرينتش.



وهبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 23.55 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.1 % ليصل إلى 982.52 دولارًا للأوقية، كما صعد البلاديوم 1.3 % مسجلًا 1095.21 دولارًا.