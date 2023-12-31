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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية: ارتفاع أرباح المصارف التجارية إلى 70.6 مليار ريال خلال 11 شهرا

البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي "ساما"

حققت المصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية نمواً بصافي الأرباح في أول 11 شهراً من عام 2023 بنسبة 12% على أساس سنوي، وبزيادة 7.48 مليار ريال على أساس سنوي.

ارتفعت أرباح المصارف التجارية العاملة في المملكة (السعودية والأجنبية) إلى 70.6 مليار ريال قبل الزكاة والضريبة خلال 11 شهراً من العام الجاري، مقابل 63.11 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2022؛ وفقاً لبيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

وارتفعت أرباح البنوك خلال شهر نوفمبر 2023م بنسبة 5.4% على أساس سنوي، إلى 6.11 مليار ريال، مقابل 5.80 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، انخفضت أرباح المصارف التجارية في المملكة خلال شهر نوفمبر 2023م بنسبة 2% مقارنة مع أرباحها في الشهر السابق، حيث بلغت 6.22 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي.

وخلال عام 2022م، ارتفعت أرباح المصارف العاملة في المملكة بنسبة 28.58% على أساس سنوي وبزيادة قيمتها 13.4 مليار ريال عن العام السابق.

أرباح المصارف في العام الماضي 

وبلغت أرباح المصارف في العام الماضي 69.27 مليار ريال، مقابل 53.88 مليار ريال في عام 2021، كذلك بلغت 38.7 مليار ريال في عام 2020، و50.32 مليار ريال في 2019، و48.15 مليار ريال في العام 2018.

 وانخفض عدد فروع البنوك العاملة في السعودية بنسبة 2.1%؛ إذ بلغ عدد الفروع نحو 1890 فرعاً بنهاية نوفمبر 2023، وذلك مقارنة بــ 1931 فرعاً بنهاية الشهر نفسه من عام 2022 بانخفاض قدره 41 فرعاً.

يشار إلى أنه اعتباراً من يونيو 2019 تم دمج البنك الأول مع البنك السعودي البريطاني، واعتباراً من إبريل2021 تم اندماج مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري ليصبح البنك الأهلي السعودي.

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