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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

وصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية، خلال تلك الفترة وخاصة مع بداية 2024.

سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,589 شراء 3,623 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,290 شراء 3,321 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,140 شراء 3,170 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,691 شراء 2,717 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,093 شراء 2,113 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,794 شراء 1,811 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 111,605 شراء 112,671جنيه.
الجنيه الذهب بيع 25,120 شراء 25,360 جنيه.
الكيلو بيع 3,588,571 شراء 3,622,857 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

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