1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

يعتبر سعر الذهب اليوم في مصر، من أبرز ما يبحث عنه الكثير ، بعد أن وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 3500 جنيه بالمصنعية على بعض المشغولات كأعلى سعر في بداية الأسبوع الماضي.

وشهد سعر الذهب اليوم تحركا ملحوظا ليبدأ من نحو 3,280 جنيها للشراء للعيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بعد ان سجل 3,215 جنيها قبل ساعات، مخالفا كل التوقعات بعد أيام من طرح شهادات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر.

سعر عيار 21 اليوم

وتحرك سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عن شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة تحركا ، كما شهد سعر الجنيه الذهب تحركا ملحوظا والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 26,240 جنيها للشراء بدون مصنعية.

أسعار الذهب

قبل انتهاء العام الماضي، سجل سعر الذهب أعلى قمة في تاريخه محليا، تحديدا يوم 27 ديسمبر 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه.

وشهدت أسعار المعدن قفزة إلى هذا المستوى بسبب إقبال غير مسبوق على الشراء وقتها كما ارتفع سعر الأوقية حينها في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات بنحو 2,080 دولارًا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم

و تحرك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 2,777 جنيها بعد 2,730 جنيها أمس و 2,829 جنيها للشراء كأعلى سعر وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

ويبحث الكثير عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وشهد سعر الجنيه الذهب في مصر، تحركا بشكل ملحوظ وهو الذي يقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، زيادة ليبدأ من نحو 26,240 جنيها للشراء بعد 25,240 جنيه للشراء بفارق نحو 1000 جنيه.

الذهب

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر: 3,749 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3,280 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,811 جنيهاً.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 للشراء: 2,187 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 للبيع: 25,920 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويرغب المشترون خاصة عند شراء المشغولات في التعرف على سعر مصنعية الذهب ، وخاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

وسجل سعر أوقية الذهب ارتفاع على المستوى العالي لتبدأ من 2,049.06 دولار بعد 2,028.91 دولار.