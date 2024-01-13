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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية مهمة، يحرص الكثير من المواطنين على متابعتها، خاصة المقبلين على الزواج؛ بهدف شراء الشبكة، أو بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الادخار.

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سعر الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم

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0.2 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

ويعتبر المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم 

بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية ما يلي:

عيار 24 بيع 3,703 شراء 3,760 جنيها.
عيار 22 بيع 3,394 شراء 3,447 جنيها.
عيار 21 بيع 3,240 شراء 3,290 جنيها.
عيار 18 بيع 2,777 شراء 2,820 جنيها.
عيار 14 بيع 2,160 شراء 2,193 جنيها.
عيار 12 بيع 1,851 شراء 1,880 جنيها.
الأونصة بيع 115,159 شراء 116,936 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 25,920 شراء 26,320 جنيها.
الكيلو بيع 3,702,857 شراء 3,760,000 جنيه.
 

سعر الذهب بالمصنعية


تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

علي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب العالمية  حالة صعود وذلك بسبب أحداث اليمن، وذلك في ظل عودة الطلب على الملاذ الآمن، إلى الارتفاع بعد تزايد التطورات في منطقة الشرق الأوسط مع تدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وسجل سعر الأونصة العالمية ارتفاع بنسبة 0.6%، ليتداول الذهب الفوري عند المستوى 2040 دولارا للأونصة، مرتفعا بمقدار 11 دولارا من سعر الافتتاح، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوى في 3 جلسات عند 2045 دولار للأونصة.

وتسبب هذا في ارتفاع أسعار النفط الخام يوم أمس بنسبة 2%، واليوم استمر في الارتفاع بنسبة 1%، ليسجل خام برنت أعلى مستوى في أسبوعين، عند 79.33 دولار للبرميل.

وسبق أن أُعلنت بيانات التضخم في الاقتصاد الأمريكي عن شهر ديسمبر 2023؛ ليظهر مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفاعا بنسبة 3.4% على المستوى السنوي، مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 3.1%، ولكن المؤشر الجوهري الذي يستثني أسعار الطعام والطاقة، تراجع إلى 3.9% من القراءة السابقة 4%.

وتشير التوقعات إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيبقي على أسعار الفائدة، وسياسته النقدية ثابتة خلال اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير.

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جولد بيليون: الذهب يعوض جزء من خسائره بنهاية تداولات هذا الأسبوع

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0.2 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

وزاد الطلب الاستثماري على الذهب، الأمر الذي يعكس تقلص التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار في الذهب، خلال أواخر العام الماضي، كما أشار تقرير مجلس الذهب العالمي الأخير.

وعانى الطلب الاستثماري على الذهب بشكل كبير خلال عام 2023، فقد أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي الأخيرة أن عام 2023، شهد خروج استثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، بمقدار 11 مليار دولار وهو أسوأ أداء سنوي منذ 2013.

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