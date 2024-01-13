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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم

سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب في الإمارات اليوم

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت 13 يناير 2024 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت:

نستعرض فيما يلي أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم السبت مقابل الدرهم الإماراتي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت للجرام عيار 24  نحو 254.25 درهم. 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت للجرام عيار 22 نحو 233 درهم إماراتى.  

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت للجرام عيار 21 نحو 222.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت للجرام عيار 18 نحو  190.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت للجرام عيار 14 نحو  148.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم السبت  للجرام عيار 12 وصلت لنحو 127 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت  لـ الأوقية بلغت نحو 7908 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت  لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1780 درهم إماراتي.

عوامل تحدد أسعار الذهب في الإمارات

تعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

الذهب أسعار الذهب اليوم السبت درهم إماراتى الامارات

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