مفاجأة بشأن المتحكم في تحديد سعر الذهب محليا ..فيديو

علق نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية، على إلقاء القبض على الملقب بـ إمبراطور الذهب في مصر .

وقال نادي نجيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة "الحدث اليوم": "المحلات تباشر عملها بشكل طبيعي ولا أزمة بعد القبض على الملقب بإمبراطور الذهب ".

وأضاف نادي نجيب: "أنا بشتغل تاجر في سوق الذهب منذ 70 عاما وكل شيء يسير بشكل طبيعي ولا توجد إمبراطورية داخل السوق".

وتابع نادي نجيب:" البنك المركزي والبنوك المحلية لا تقوم بتمويل الذهب وهذا امر متعارف عليه ".

ولفت نادي نجيب: إلى أن "الذهب يتم تحديد سعره بناء على السعر العالمي والمقدر حاليا بـ 2055 دولار للأوقية، وسوق الذهب في مصر مفتوح على الخارج ".