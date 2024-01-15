تعرف على سعر الذهب في مصر اليوم

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية 2024.

ويبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

الذهب

سعر الذهب اليوم الأثنين مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,726 شراء 3,749 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,415 شراء 3,436 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,260 شراء 3,280 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,794 شراء 2,811 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,173 شراء 2,187 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,863 شراء 1,874 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 115,870 شراء 116,581 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 26,080 شراء 26,240 جنيه.

الكيلو بيع 3,725,714 شراء 3,748,571 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، .

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.