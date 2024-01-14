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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب اليوم بعد تحرك السوق

تحركات جديدة في سوق الذهب .. وهذا سعر عيار 21

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول أسعار الذهب وتفاصيل الاستقرار في سعر الدولار وتوقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة هل ستنخفض مره أخرى أم لا.


وشهد الدولار استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 10 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات .


وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى  30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع. ..وذلك بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر، ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة.وبعد ايضا عقد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023، وطرح شهادات بنكى مصر والاهلى، وايضا الانضمام للبريكس.

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