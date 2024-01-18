بعد اكتشاف منجم جديد.. «النواب» يزف بشرى سارة بشأن انخفاض سعر الذهب

رحَّبت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات باحتياطي استراتيجي يصل إلى 290 ألف طن.

وقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن اكتشافات مناجم الذهب الجديدة تساهم فى تدعيم احتياطي الذهب الخاص بالاقتصاد المصرى والذي يعد نقطة تحول فى قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر، لافتة إلى أن الدولة المصرية توجد بها ثروات كثيرة ومجلس النواب أعطى الضوء الأخضر للحكومة لاستخراج هذه الكنوز المصرية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن صناعة الذهب من أهم الصناعات الموجودة فى الدولة المصرية حيث إن الذهب يتم تسعيره بالدولار واكتشاف مناجم جديدة للذهب يزيد كميات الذهب المعروضة.

انخفاض أسعار الذهب في مصر

وتابعت النائبة حديثها قائلة: «أسعار الذهب تتعلق بالعرض والطلب فعند زيادة المعروض من الذهب يؤدي إلى انخفاض الأسعار مما يدل على أن أسعار الذهب سوف تنخفض خلال الفترة المقبلة بسبب اكتشافات مناجم الذهب الجديدة».