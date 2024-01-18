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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بعد قفزة جنونية  سجّل خلالها سعر الجرام عيار 24 ما يزيد على 4 آلاف جنيه على غير المتوقع.

ويبحث الكثير من المشترين عن شراء السبائك والجنيهات الذهب عيار 24، كما أن وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 3450 جنيهًا بدون مصنعية على المشغولات كأعلى سعر  16 يناير .

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وشهد سعر الذهب اليوم تراجعاً ملحوظاً ليبدأ من نحو 3375 جنيهًا للبيع للعيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بعد أن سجل 3450 جنيهًا، وسجل سعر الجرام عيار 24 ما يزيد على 4 آلاف جنيه على غير المتوقع، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

وشهد سعر الذهب اليوم تراجعاً ملحوظاً ليبدأ من نحو 3375 جنيهًا للبيع للعيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بعد أن سجل 3460 جنيهًا.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 

وهبط سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عن شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة تراجعًا ملحوظًا ، كما شهد سعر الجنيه الذهب تحركاً  أيضاً والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 26,720  جنيهاُ للشراء بدون مصنعية.

أسعار الذهب

وشهد  سعر الذهب أعلى قمة في تاريخه محليًا، 16 يناير 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من  3450 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 27600 جنيه إلى 28 ألف جنيه.

وشهدت أسعار المعدن قفزة إلى هذا المستوى بسبب إقبال غير مسبوق على الشراء ، فيما تراجع سعر الأوقية اليوم في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات بنحو 2009 دولارات بعد  2056 دولارًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وتراجع سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 2892 جنيها بعد  2,957 جنيها للشراء وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

ويبحث الكثير عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية  ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ وهو الذي يقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، هبوطا ليبدأ من نحو 27000 جنيها للبيع  بعد 27600 جنيه للشراء بفارق نحو 600 جنيه.

الذهب

سعر الذهب مباشر 

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 3885 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3400  جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2914 جنيهاً.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 للشراء: 2266 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 للبيع: 26,720 جنيها، والشراء 27000 جنيها  .

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويهتم المقبلون على شراء المشغولات في التعرف على  سعر مصنعية الذهب ، وخاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

وسجل سعر أوقية الذهب تراجعا على المستوى العالمي لتبدأ من 2009 دولارات بعد 2056 دولارا في بورصة نيويورك.

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